Биологическая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта публично отказалась от фамилии отца

В частности, Анджелина Джоли занимается продюсированием бродвейского мюзикла «Аутсайдеры», а 15-летняя дочь является ее ассистенткой. На афише спектакля девушку подписали, как Вивьен Джоли, хотя у дочери знаменитых экс-супругов двойная фамилия. Очевидно, что от отцовской она отказалась.

Пока не известно, сделала ли она это официально или до сих пор по документам имеет двойную фамилию. Тем не менее, похоже, что с отцом она не хочет иметь ничего общего. И подобным жестом показала, чью сторону она занимает в постоянных спорах своих родителей.

Вивьен Джоли, Джастин Левин Анджелина Джоли, Даня Тэймор и Джошуа Бун. Фото: Nancy Kaszerman

Отметим, Вивьен не первой отказалась от фамилии Брэда Питта. Ранее это сделала приемная дочь бывших супругов Захара. Также говорят, что от фамилии отца первым избавился их сын Мэддокс.

Напомним, у Анджелины Джоли и Брэда Питта есть три дочери и три сына. В частности, бывшие супруги воспитывали приемных детей Мэддокса, Пакса и Захару, также у них есть биологические - Шайло, Нокс и Вивьен.