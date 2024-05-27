ВИДЕО Чудом удалось спастись: в Монте-Карло произошла страшная авария

Лодка чудом остановилась на металлическом причале после того, как чуть не сбила двух прохожих, сообщает Daily Mail.

По словам очевидцев, во время столкновения никто не пострадал, однако несколько яхт получили повреждения.

Ходят слухи, что на прошлой неделе американский пилот «Формулы-1» Логан Сарджант и его семья жили на суперяхте, которая пострадала в результате инцидента.

Пожарные и аварийно-спасательные бригады прибыли на причал после аварии, проверили пешеходов, которым чудом удалось спастись, и отбуксировали вышедшую из-под контроля лодку с места происшествия.

Есть подозрение, что водителю катера грозит крупный штраф за ущерб в результате инцидента, произошедшего в одном из самых престижных мест мира.

Гавань Монте-Карло часто называют «площадкой для миллиардеров», поскольку большинство пришвартованных там яхт принадлежат очень богатым людям.

Видео инцидента стало вирусным, и некоторые полагают, что это была самая дорогостоящая авария на Гран-при Монако. Многие гости предпочитают наблюдать за гонками именно находясь на яхте. Так что гавань в Монте-Карло также называют «парковкой миллиардеров».