ЖУТКИЕ КАДРЫ Сильный дождь доставил немало хлопот жителям Эстонии

Синоптик Кайро Кийтсак поделился в Facebook фотографиями ущерба, который был нанесен сильным дождем в воскресенье вечером.

«Грозовая туча, налетевшая на деревню Хуукси в Ярвамаа вечером 26.05 около 18:27, вызвала сильный дождь и порывы ветра, которые повалили деревья. В результате были разрушены деревянный игровой домик и теплица, расположенные во дворе. Это локальные грозовые облака, но сил у них много», - говорит Кийтсак, публикуя фотографии.

«Крыша тоже пострадала от этого шторма», - пишут в комментариях под постом.

В понедельник во второй половине дня также возможны грозы, сильные ливни и даже град.

Агенство окружающей среды сообщило, что в 14:30 локальные грозовые облака медленно двигались с юга на северо-восток, вызывая кратковременные дожди, грозу и порывистый ветер.

Во второй половине дня местами ожидаются кратковременные дожди, гроза и есть даже вероятность града. На островах и западной части материка будет преимущественно сухо. Во время грозы будут наблюдаться сильные порывы ветра. Температура воздуха 25-30, на побережье, не защищенном от ветра, около 20 градусов. Существует высокая вероятность лесных пожаров, подчеркивает Агенство окружающей среды.