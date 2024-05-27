ФОТО Внучка Софии Ротару подтвердила отношения с американским миллиардером

Внучка Софии Ротару София Евдокименко официально подтвердила отношения с американским миллиардером Максом Лернером. Фото с возлюбленным модель опубликовала в Instagram.

«Моменты в мае», - лаконично написала внучка украинской артистки.

Среди весенних снимков она показала кадр, на котором позирует с новым избранником. София предстала в ярком вышитом платье и с распущенными волосами. Макс позировал в черной футболке, джинсах и кепке.

Как известно, Макс Лернер - наследник одной из самых богатых семей США. Его дед Альфред Лернер в 1982 году основал крупную банковскую холдинговую компанию MBNA Corporation. А состояние семьи избранника Софии Евдокименко достигает более миллиарда долларов.

Лернер - выпускник университета Джорджа Вашингтона. Он изучал международный бизнес, а в студенческие годы увлекался футболом. Его отец является владельцем команды по американскому футболу «Кливленд Браунс» с октября 2002 года и футбольной команды «Астон Вилла» с 2006 года.

София, которая уже несколько лет живет в Нью-Йорке, где посещала престижную школу дизайна Parsons For Design, держит свою личную жизнь подальше от внимания публики. Внучка народной артистки Украины изучала литературу в колледже гуманитарных наук в Лондоне, а затем переехала в США, где у нее был роман с IT-предпринимателем Денисом Ждановым на протяжении трех лет.