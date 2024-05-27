ФОТО «Настоящая Леди Гага вернулась!» Певица появилась на публике в костюме из деталей машины

38-летнюю певицу сфотографировали на премьере фильма «Gaga: Chromatica Ball» в Лос-Анджелесе. Для мероприятия артистка выбрала рваное белое платье с инопланетным дизайном и сапоги на платформе и высоких каблуках. В интервью Леди Гага рассказала, что ее платье состоит из частей машины. Визажисты сделали ей яркий макияж с розовой помадой и тенями. Стилисты, в свою очередь, сделали укладку с распущенными черными волосами.

Фанаты Гаги остались от редкого выхода своего кумира в восторге: «Настоящая Леди Гага вернулась», «В своем стиле!», «Уникальная артистка», «Брюнеткой ей даже лучше».

Премьера документального фильма состоится 25 мая на стриминговой платформе HBO. Лента расскажет о первом стадионном туре певицы, который начался в 2020 году и состоял из 20 концертов. Во время пресс-конференции перед премьерой Гага призналась, что отыграла пять концертов с положительным тестом на Covid-19. Артистка предупредила о болезни свою команду, но не стала отменять шоу, чтобы не подводить поклонников.