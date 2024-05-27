Известного американского актера застрелили прямо на улице

Джонни выбежал разобраться в ситуации и воспрепятствовать. Один из преступников в этот момент выстрелил в звезду. 37-летний Вактор был госпитализирован. К сожалению, от серьезной травмы он скончался в больнице. Расследование дела продолжается.

«Джонни Вектор был невероятным человеком. Это не просто талантливый актер, преданный своему делу, но и настоящий образец для тех, кто его знал. Он отличался своей настойчивостью и никогда не падал духом. Во время взлетов и падений в сложной профессии он всегда держал планку и продолжал совершенствоваться. Наше время с Джонни было привилегией, которую мы бы пожелали каждому. Он буквально отдал бы свою последнюю рубашку. После более десяти лет вместе он навсегда оставит грусть в наших сердцах», – отметил Шауль.