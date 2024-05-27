Пройдя через это унизительное обращение, семья пострадавшего вернулась домой и написала заявление о несогласии с выводами врача. За повторной экспертизой они обратились в местную больницу, но получили отказ. Медсестра честно сказала, что госпитализировать ребенка запретил следователь. Тем не менее, добиться повторной экспертизы все же удалось, и в конце января 2023 года Следственный комитет Тывы возбудил уголовное дело. Подозреваемых задержали, в феврале суд отправил их под домашний арест.

То, что дело пытались замять, связано с родственниками насильников - они из «уважаемых семей».

Мама мальчика рассказала, что родственники обвиняемых оказывали давление на ее семью. Они открыто заявили ей, что потратили на взятки миллионы и все на их стороне. Угрожали, что если парней посадят, то «нас всех застрелят». В июле 2023 года в доме бабушки Вани разбили окна, подожгли сарай, туалет, душевую. Семья в тот же день написала заявление в полицию, но ответа нет (!) до сих пор.

Более того, на Айзу завели уголовное дело за клевету - из-за старого заявления, которое она написала на мужа после ссоры. Супруги помирились, но, по словам женщины, следователи обманом уговорили ее мужа подписать заявление на нее, воспользовавшись тем, что он плохо говорит и читает по-русски. По этому делу Айзе выписали штраф в 20 тысяч рублей (207 евро).