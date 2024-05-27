Совершенно чудовищная история случилась в Тыве еще в январе 2023 года. И только сейчас она получила огласку, сообщает Woman. –
Старшеклассники ежедневно насиловали 10-летнего мальчика в туалете – их родители пытаются замять дело (1)
«Мама, скажи, а умирать больно?» - этот вопрос задал 10-летний мальчик, чью страшную историю сегодня обсуждает вся страна. Лишь сейчас стало известно о событиях, произошедших в январе 2023 года в тывинском селе О-Шынаа. Тогда трое старшеклассников, будучи в состоянии алкокольного опьянения, надругались над Иваном (имя изменено, прим. ред.), а после насиловали его в школьком туалете десять дней.
Старшеклассники 15-17 лет запугали Ваню, приказав молчать. И он молчал. Лишь спустя несколько дней его мама заметила на одежде следы биологических жидкостей, а также обратила внимание на то, что сын замкнулся, много спал, почти не ел, после занятий запирался в своей комнате. А когда сын задал ей тот страшный вопрос, она все поняла. Признался он ей во всем лишь спустя двенадцать дней после случившегося.
Не менее дико выглядит все то, что происходило потом, когда родители позвонили в полицию. В полиции 10-летнего мальчика допрашивали не менее девяти часов. Обязательный в таких случаях психолог не присутствовал. Ваня все время плакал. После следователи отправили семью на экспертизу, а это другой город, до которого из села ехать несколько часов. Полиция настаивала: важно успеть не позднее 8:00 следующего дня!
Уже в больнице у сына началось очередное калонедержание. Мы попросили врача дать нам что-нибудь, чтобы хоть как-то отчистить его. Врач дал нам полотенце. Затем врач сказал, чтобы сын лег на кушетку. Даже не надев халат и не включив свет, он надел перчатки и засунул палец в анальное отверстие сына. Ребенок начал кричать от боли, а врач сказал, что с ним все в порядке.
Рассказвает мать пострадавшего Айза в интервью YouTube-каналу «Косаткина» блогера Вероники Кузнецовой.
Пройдя через это унизительное обращение, семья пострадавшего вернулась домой и написала заявление о несогласии с выводами врача. За повторной экспертизой они обратились в местную больницу, но получили отказ. Медсестра честно сказала, что госпитализировать ребенка запретил следователь. Тем не менее, добиться повторной экспертизы все же удалось, и в конце января 2023 года Следственный комитет Тывы возбудил уголовное дело. Подозреваемых задержали, в феврале суд отправил их под домашний арест.
То, что дело пытались замять, связано с родственниками насильников - они из «уважаемых семей».
Мама мальчика рассказала, что родственники обвиняемых оказывали давление на ее семью. Они открыто заявили ей, что потратили на взятки миллионы и все на их стороне. Угрожали, что если парней посадят, то «нас всех застрелят». В июле 2023 года в доме бабушки Вани разбили окна, подожгли сарай, туалет, душевую. Семья в тот же день написала заявление в полицию, но ответа нет (!) до сих пор.
Более того, на Айзу завели уголовное дело за клевету - из-за старого заявления, которое она написала на мужа после ссоры. Супруги помирились, но, по словам женщины, следователи обманом уговорили ее мужа подписать заявление на нее, воспользовавшись тем, что он плохо говорит и читает по-русски. По этому делу Айзе выписали штраф в 20 тысяч рублей (207 евро).
На семью пошла заказная волна негатива. В Сети распространялась ложная информация о том, что мать Вани алкоголичка и это они вместе с мужем «насиловали сына в извращенной форме». Делали это не только родственники преступников, но и обычные жители поселка. Одна из соседок семьи позже признается, что соврала, потому что ей пообещали денег.
Мы пережили очень тяжелую трагедию. Нам очень тяжело. Следователи оказывают на нас сильное давление. Уже почти год так живем. Мы хотим, чтобы этих педофилов наказали, мы хотим справедливого наказания. Моего десятилетнего ребенка не избили, а изнасиловали. Даже в голове такая ситуация не укладывается. Почему они до сих пор под домашним арестом? Они должны быть в СИЗО. Я как мать очень переживаю за сына, за его будущее. И сердце разрывается, когда начинаю думать о том, какую боль и унижение он испытал.
Говорит Айза
Мать Ивана боится, что преступники не понесут должное наказание. Доверия к местным властям у нее уже нет.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку. Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.