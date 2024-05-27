Герцогиня Сассекская Меган Маркл 26 мая подверглась резкой критике со стороны первой леди Нигерии за то, что она повсюду выставляла напоказ «наготу» во время недавнего визита в африканскую страну, сообщает Фокус.
ВИДЕО ⟩ «У нас нет Met Gala»: первая леди Нигерии раскритиковала Меган Маркл за ее наряды
В начале мая герцогиня Сассекская вместе с мужем принцем Гарри провела три дня в Нигерии. Во время поездки Меган несколько раз сменила наряды, и, похоже, супруга главы Нигерии, сенатор Олуреми Тинубу, не оценила ее стиль, пишет Mirror.
Она выступила с речью на мероприятии, посвященном годовщине пребывания у власти президента Болы Тинубу. Олуреми, обращаясь к присутствующим, сказала:
«Идея в том, что мы должны спасти наших детей. Мы видим, как они одеваются. Они все время забывают, что мы прекрасны… У нас нет Met Gala… Нагота просто повсюду… Мы не принимаем наготу в нашей культуре. Это некрасиво. Это совсем не красиво… Все наши девушки должны быть уверены в том, кто они есть. Они не хотят подражать и пытаться подражать кинозвездам из Америки. Они не знают, откуда они. Почему Меган пришла сюда в поисках Африки? Мы знаем, кто мы. Не теряйте себя».
Фрагмент выступления был опубликован на X (ранее Twitter):
Nigeria girls should learn how to dress. They should stop dressing n@ked - First Lady of Nigeria, Remi Tinubu pic.twitter.com/xGJT8jllzi— Prince Ade (@princeade31_vlo) May 26, 2024
В Нигерии Меган продемонстрировала много разных нарядов и аксессуаров, потратив почти 120 000 фунтов стерлингов (около 140 000 евро - прим. ред.) на украшения и новую одежду. В поездке она носила одежду нескольких дорогих брендов, в том числе Carolina Herrera, Altuzarra и Joanna Ortiz. Ее образы подверглись критике со стороны многих людей, учитывая крайний уровень бедности в Нигерии.