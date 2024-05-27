ВИДЕО «У нас нет Met Gala»: первая леди Нигерии раскритиковала Меган Маркл за ее наряды

«Идея в том, что мы должны спасти наших детей. Мы видим, как они одеваются. Они все время забывают, что мы прекрасны… У нас нет Met Gala… Нагота просто повсюду… Мы не принимаем наготу в нашей культуре. Это некрасиво. Это совсем не красиво… Все наши девушки должны быть уверены в том, кто они есть. Они не хотят подражать и пытаться подражать кинозвездам из Америки. Они не знают, откуда они. Почему Меган пришла сюда в поисках Африки? Мы знаем, кто мы. Не теряйте себя».