ГОРОСКОП НА 28 МАЯ Близнецов ждут мелкие неприятности, а Скорпионов – большие успехи

Стрелец

Вам нужно многое сделать; есть шанс отлично справиться с решением даже самых сложных задач. Вы быстро учитесь, разбираетесь в том, о чем прежде имели лишь отдаленное представление. Настойчивость помогает добиться успеха там, где другие не справились и были вынуждены отступить. Возможны необычные знакомства, встречи, которые запомнятся вам надолго. Не исключено, что судьба вновь столкнет вас с человеком, прежде игравшим очень важную роль в вашей жизнь. Тогда ваши пути разошлись, а сейчас можно восстановить отношения.

Козерог

Неоднозначный день. Будут и сложные моменты, и очень приятные. Скучать вам определенно не придется. Прислушайтесь к интуиции: именно она подсказывает, за что стоит браться в первую очередь, в чем можно добиться успеха. А вот советы, которые охотно дают окружающие, не всегда оказываются полезными. Не исключено знакомство, которое станет началом долгих дружеских отношений или романтической истории. Вечером появятся хорошие идеи. Чуть позже вы обязательно воплотите их в жизнь; наверняка найдутся желающие в этом помочь.

Водолей

Благоприятный день для встреч в неформальной обстановке. Даже при обсуждении важных вопросов можно не придерживаться официального тона; людям нравится ваша непринужденность. Отношения, которые сейчас начинаются как деловые, могут позже принять романтический характер. Возможны удачные совпадения, какие-то сюрпризы и приятные неожиданности. Звезды сегодня особенно благосклонны к Водолеям, которые занимаются творческой деятельностью. Таких представителей знака наверняка посетит вдохновение.

Рыбы

Легкий день. У вас многое получается хорошо, а проблемы, возникшие раньше, решаются быстро, причем вам даже особенно трудиться для этого не приходится. Вероятны полезные знакомства. Вы встречаете людей, которые могут во многом помочь, поддержать ваши идеи, сделать нечто очень важное для вас лично. Возможны удачные покупки и сделки. Не исключено, что вы найдете способ увеличить доходы. Некоторые Рыбы найдут неожиданное применение своим талантам. Имейте в виду: утомительные дела лучше планировать на первую половину дня, а вторую посвятить отдыху.