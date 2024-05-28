УЛИЧНЫЙ ОПРОС «Я шарахаюсь от этих вакцин!» Жители Эстонии не спешат защищать себя от энцефалитного клеща

В последние годы клещевой энцефалит стал одной из наиболее обсуждаемых проблем здравоохранения в Таллинне. Согласно данным Департамента здоровья, число случаев этого опасного заболевания увеличилось почти втрое за последние три года, подчеркивая необходимость принятия мер для его предотвращения.

Корреспондент опросила людей, чтобы выяснить отношение местных жителей к вакцинации против энцефалитного клеща. Ответы людей оказались неожиданными: все опрашиваемые признались, что не делали прививку от этого опасного заболевания.

«Я задумывалась о вакцинации, но мой образ жизни не подвергает меня риску быть укушенной клещом, поэтому я откладываю этот вопрос. Для тех, кто часто гуляет в парках или выезжает на природу, это обязательная процедура», - говорит Света.

Жители объяснили свои причины, отметив, что они предпочитают другие методы защиты от укусов клещей, рассказав, что используют специальные репелленты для защиты от клещей. «Я всегда опрыскиваю себя и своих внуков средствами от насекомых перед выходом на улицу. Мы используем спреи от комаров и клещей. Это кажется мне более безопасным и менее хлопотным, чем идти на вакцинацию, но, думаю, что их родители задумываются о вакцинации», - говорит Жанна.

Хоть люди и понимают, как важно защищать себя от укусов клещей, многие боятся возможных осложнений от прививки, поэтому не идут к врачу. «Я отношусь к вакцинам с большой осторожностью, особенно после пандемии COVID-19, когда многие люди пострадали от побочных эффектов из-за уколов. Теперь я просто шарахаюсь от этих вакцин!» - делится Юля.

Корреспондент также поинтересовалась, изменилась бы их позиция, если бы государство предложило бесплатную вакцинацию. На это большинство жителей ответили утвердительно. «Если бы прививку можно было сделать бесплатно, я бы, возможно, согласилась», – призналась Анна.

Таким образом, несмотря на нежелание делать прививку против энцефалитного клеща, жители города осознают важность защиты от укусов насекомых и готовы рассмотреть вакцинацию, если она будет бесплатной. Смотрите видео!