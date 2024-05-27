Недавно стало известно, что в сети ресторанов быстрого питания McDonald's в Эстонии в кассах самообслуживания пропал русский язык, то же самое случилось и с известными сайтами Visitestonia и Visittallinn, где жители и гости страны искали интересующую их информацию.
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НЕ ТОЛЬКО В MCDONALD'S ⟩ Жители и гости Эстонии возмущены: со страницы Visitestonia пропал русский язык
В гости к жительнице Таллинна Алене должны приехать друзья, живущие в Финляндии. Алена предложила им просмотреть сайты Visitestonia и Visittallinn, чтобы друзья могли сами выбрать, что они хотят посетить и куда съездить. Однако, зайдя на сайт, оказалось, что русский язык пропал со страницы.