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НЕ ТОЛЬКО В MCDONALD'S Жители и гости Эстонии возмущены: со страницы Visitestonia пропал русский язык

Влада Лаевалинд
, репортер
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Турист в Таллинне. Фото иллюстративное.
Турист в Таллинне. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Недавно стало известно, что в сети ресторанов быстрого питания McDonald's в Эстонии в кассах самообслуживания пропал русский язык, то же самое случилось и с известными сайтами Visitestonia и Visittallinn, где жители и гости страны искали интересующую их информацию.

В гости к жительнице Таллинна Алене должны приехать друзья, живущие в Финляндии. Алена предложила им просмотреть сайты Visitestonia и Visittallinn, чтобы друзья могли сами выбрать, что они хотят посетить и куда съездить. Однако, зайдя на сайт, оказалось, что русский язык пропал со страницы.

Так сейчас выглядит выбор языков на сайте Visitestonia.
Так сейчас выглядит выбор языков на сайте Visitestonia. Фото: скриншот
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