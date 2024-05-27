НЕ ТОЛЬКО В MCDONALD'S Жители и гости Эстонии возмущены: со страницы Visitestonia пропал русский язык

В гости к жительнице Таллинна Алене должны приехать друзья, живущие в Финляндии. Алена предложила им просмотреть сайты Visitestonia и Visittallinn, чтобы друзья могли сами выбрать, что они хотят посетить и куда съездить. Однако, зайдя на сайт, оказалось, что русский язык пропал со страницы.