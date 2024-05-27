НАРУШИЛА ЗАКОН? Верка Сердючка сильно разозлила украинцев, спев свои хиты

Тем самым Сердючка сильно разозлила украинцев. В сети граждане писали, что подобные песни нужно переводить, или же вообще не петь их на концертах. Более того, возмущенные зрители были и на самом шоу. Некоторые ушли прямо посреди выступления артистки.

На фоне этого поднялся вопрос о том, нарушила ли певица закон. Языковой омбудсмен Тарас Креминь в комментарии для «Телеграф» отметил, что Данилко не будет нести наказание, потому что действовал по закону.

«Если это песня авторского исполнения, если этот певец не запрещен, если он является гражданином Украины и это есть в официальном репертуаре, то - не запрещено», - объяснил Тарас.

При этом Креминь обратил внимание на этический вопрос. По его словам, неудивительно, что у украинцев выступление Сердючки вызвало возмущение. Подобные ситуации могут повторяться и в дальнейшем. Но для многих звезд этот инцидент станет показательным. Тарас считает, что после этого случая большинство знаменитостей вообще откажутся от русскоязычного репертуара.

«По этическим соображениям у зрителей, которые были на концерте, это вызвало вопросы. На перспективу могут возникать жалобы от граждан о нарушении их языковых прав. Мы категорически поддерживаем инициативы отечественных исполнителей, которые перешли на украинский язык и перевели свои песни. Таких примеров сотни. Будем надеяться, что этот концерт станет не только предметом обсуждений, но и очередной волной украинизации в сфере культуры», - подчеркнул омбудсмен.