Украинская певица Джамала в третий раз стала матерью. Об этом она сообщила 27 мая в Instagram, пишет Гордон.
ФОТО ⟩ Победительница Евровидения-2016 Джамала в третий раз стала матерью и показала новорожденного сына
Артистка сообщила, что ребенок родился 24 мая, а также обратилась к нему по имени – Алим Сеит.
«Мій третій маленький принц!
Я для тебе буду
Тінню у спекотний день,
В холод стану домом,
Я тебе зігрію сонцем,
Світлим променем, вогнем», – написала Джамала.
Певица также разместила первое фото новорожденного, на котором запечатлены его ножки и бирка с весом и ростом.
Джамала замужем за украинским бизнесменом Бекиром Сулеймановым, они зарегистрировали брак в апреле 2017 года. Кроме новорожденного Алима Сеита супруги воспитывают двух сыновей – Эмира-Рахмана (2018) и Селима-Гирая (2020).
О своей беременности певица сообщила в феврале.