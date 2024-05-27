ФОТО Победительница Евровидения-2016 Джамала в третий раз стала матерью и показала новорожденного сына

Артистка сообщила, что ребенок родился 24 мая, а также обратилась к нему по имени – Алим Сеит.

«Мій третій маленький принц!

Я для тебе буду

Тінню у спекотний день,

В холод стану домом,

Я тебе зігрію сонцем,

Світлим променем, вогнем», – написала Джамала.

Певица также разместила первое фото новорожденного, на котором запечатлены его ножки и бирка с весом и ростом.

Джамала замужем за украинским бизнесменом Бекиром Сулеймановым, они зарегистрировали брак в апреле 2017 года. Кроме новорожденного Алима Сеита супруги воспитывают двух сыновей – Эмира-Рахмана (2018) и Селима-Гирая (2020).

О своей беременности певица сообщила в феврале.