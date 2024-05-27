ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? В субботу вечером на эстонском пляже были замечены две машины скорой помощи

Хотя официально пляжный сезон еще не начался, жаркая летняя погода привлекла отдыхающих насладится солнцем и морем. Тем не менее, те, кто прибыл на пляж незадолго до 17:30 в субботний вечер, помимо обычного наплыва людей, заметили также несколько машин скорой помощи.

В группа Elva в Facebook спрашивают о произошедшем и причинах прибытия скорой помощи на пляж.

Менеджер по связям с общественностью центра экстренной помощи Мари Аава рассказывает, что в субботу, вскоре после 16:40, поступило сообщение о необходимости медицинской помощи у озера Вереви в Эльва: молодой человек, выполняя прыжок с вышки, упал на плиты, вместо того чтобы нырнуть в воду. «Поскольку вышка находится посреди озера, спасатели также отреагировали и помогли доставить пострадавшего на берег, откуда его доставили в больницу», - объясняет Аава. «В центре неотложной помощи пока нет информации о состоянии его здоровья», - добавляет он.

Скорая помощь на пляже Верева Фото: Трийн Роос / Elu24

По мнению местных жителей, спасательная служба на воде уже готова к работе.

Официальное открытие пляжного сезона запланировано на 1 июня, до этой даты береговая охрана на пляжах не дежурит. Один из жителей Эльва, поделившийся своим мнением с редакцией, считает, что при такой жаре и большом количестве людей на пляже стоит пересмотреть график начала водоспасательных работ.