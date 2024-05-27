В субботу вечером, в 17:23, две машины скорой помощи покинули пляж Вереви в Эльва. Одна из них включила мигалку и направилась к больнице.
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? ⟩ В субботу вечером на эстонском пляже были замечены две машины скорой помощи
Хотя официально пляжный сезон еще не начался, жаркая летняя погода привлекла отдыхающих насладится солнцем и морем. Тем не менее, те, кто прибыл на пляж незадолго до 17:30 в субботний вечер, помимо обычного наплыва людей, заметили также несколько машин скорой помощи.
В группа Elva в Facebook спрашивают о произошедшем и причинах прибытия скорой помощи на пляж.
Менеджер по связям с общественностью центра экстренной помощи Мари Аава рассказывает, что в субботу, вскоре после 16:40, поступило сообщение о необходимости медицинской помощи у озера Вереви в Эльва: молодой человек, выполняя прыжок с вышки, упал на плиты, вместо того чтобы нырнуть в воду. «Поскольку вышка находится посреди озера, спасатели также отреагировали и помогли доставить пострадавшего на берег, откуда его доставили в больницу», - объясняет Аава. «В центре неотложной помощи пока нет информации о состоянии его здоровья», - добавляет он.
По мнению местных жителей, спасательная служба на воде уже готова к работе.
Официальное открытие пляжного сезона запланировано на 1 июня, до этой даты береговая охрана на пляжах не дежурит. Один из жителей Эльва, поделившийся своим мнением с редакцией, считает, что при такой жаре и большом количестве людей на пляже стоит пересмотреть график начала водоспасательных работ.
«Следует пересмотреть планы, когда на пляже станет жарко и на нем окажется более 200 человек», - отмечает житель Эльва.
Закрытая будка береговой охраны привлекла внимание посетителей озера Паала в Вильянди. «Температура воздуха 28 градусов, температура воды почти 21 градус, все дети купаются, а на пляже никого, кто мог бы присмотреть за ними», - рассказал местный житель. «Люди, пришедшие на пляж без детей, заняты общением друг с другом и даже не обращают внимания, если ребенку нужна помощь в воде!», - добавляет он.
Менеджер по связям с общественностью G4S Максим Туул сообщил редакции, что пляжный сезон начнется 1 июня и продлится до 31 августа. Он также отметил, что обычно местные власти заказывают службу береговой охраны на период с июня по август.
Туул напоминает всем родителям, что несмотря на то, что дети могут быть послушными и умными в обычной жизни, на пляже детям до 12 лет запрещено находиться без взрослых.