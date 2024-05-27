Члены королевской семьи могут лишиться своих титулов

Автор Том Куинн уверен, что британский монарх и наследник престола «долго обсуждали вопрос о лишении Меган и Гарри их королевских титулов». Впрочем, скорее всего, этого не произойдет, ведь такое решение может привести к обратным последствиям и ухудшить ситуацию.

«Последнее, чего они хотят - это дать отступникам королевской семьи что-то еще, на что можно жаловаться. Уильям и его отец знают, что даже без своих королевских титулов Меган и Гарри продолжали бы путешествовать по миру, как если бы они были членами королевской семьи», - считает Куинн.

Еще в 2020 году младший сын короля и его жена отказалось от выполнения своих обязанностей старших членов королевской семьи, однако они сохранили титулы герцога и герцогини Сассекских, но больше не могут использовать титулы Его\Ее Королевское Высочество. К тому же, принц Гарри отказался от своих военных титулов, после чего забрал возлюбленную и сына Арчи в США (в начале семья Сассекских жила некоторое время в Канаде).