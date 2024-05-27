ГАЛЕРЕЯ Теплый май в Эстонии: пляжи наполнились отдыхающими до официального открытия сезона

И в субботу, и в воскресенье на пляже Вереви и у озера Арби в Эльва было многолюдно. Дом спасателей на пляже Вереви по-прежнему пустует, поскольку пляжный сезон официально начинается только 1 июня. Однако это не помешало жителям насладиться выходными: многие пришли на пляж с едой и напитками.