Особо теплый май привлек на пляжи множество людей. Хотя пляжный сезон официально еще не открыт, многие семьи решили провести выходные на пляжах Эльва. Смотрите галерею!
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Теплый май в Эстонии: пляжи наполнились отдыхающими до официального открытия сезона
И в субботу, и в воскресенье на пляже Вереви и у озера Арби в Эльва было многолюдно. Дом спасателей на пляже Вереви по-прежнему пустует, поскольку пляжный сезон официально начинается только 1 июня. Однако это не помешало жителям насладиться выходными: многие пришли на пляж с едой и напитками.