Три великолепных острова Средиземноморья для отдыха, чтобы избежать толп этим летом

Сегодня Корсика – это фантастический остров с великолепными пляжами, красивой природой, богатой историей и культурой. Поскольку остров настолько большой, он не кажется перенаселенным, как многие другие популярные места.

Корсика находится примерно в 50 минутах полета от Ниццы. На острове есть аж четыре аэропорта, и все они принимают рейсы бюджетных авиакомпаний из разных направлений Европы, в том числе из многих городов Франции.

По данным BudgetYourTrip, средняя цена отеля на Корсике составляет 94 доллара за ночь, так что это место является еще и доступным по финансам, особенно по сравнению с супердорогой и многолюдной Французской Ривьерой.

3. Искья, Италия. Этот небольшой остров смело можно назвать одним из лучших недооцененных мест в Европе. Он расположен у побережья Неаполя (подробнее об этом городе вы можете прочитать в нашем отдельном материале) и не привлекает такого международного внимания, как близлежащее побережье Амальфи.

Хотя Искья является популярным местом летнего отдыха для итальянцев, особенно жителей Неаполя и его окрестностей, он по-прежнему не кажется слишком многолюдным или перегруженным туристами. При этом там нет сувенирных магазинов с завышенными ценами или ресторанов-ловушек для туристов, поскольку остров в основном обслуживает местную публику.

Искья славится своими термальными ваннами с водой, которая якобы обладает целебной силой. На острове также есть невероятные пляжи, очаровательные городки и интересные места для изучения, например, Арагонский замок.

На Искье нет аэропорта, что, возможно, является одной из причин, по которой он еще не так известен иностранным гостям. Однако добраться туда несложно, ведь это всего лишь 50 минут езды на пароме от Неаполя.