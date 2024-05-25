Место для убийств: женщина нашла тайную комнату ужасов в собственном доме

Женщина была ошеломлена, обнаружив давно потерянную секретную комнату, спрятанную под ее собственным домом. Об этом пишет издание Мirror.

Домовладелица и ее супруг сделали тревожное открытие после того, как сняли ковер в подвале во время ремонта дома.

Они обнаружили металлическую дверь, которая вела в совершенно новую комнату. Пара утверждает, что комната оставалась замаскированной «раздвижной дверью из гипсокартона». Комната была длинной и узкой, в ней имелась канализация и работающий выключатель, а на полу лежала коллекция циновок. Пара подумала, что ранее его использовали для другой цели, что делало его более зловещим.

Женщина заявила: «Какого черта, мы никогда не видели такого в нашем доме, а живем здесь уже четыре года».

Многие заявили, что эта комната выглядит очень пугающей. Один знакомый ответил: «Мэм, это комната для убийств. Открыть дверь можно только снаружи, на полу есть слив. Я думаю, вам, ребята, нужно вызвать полицию и послушать их».

Другой добавил: «На самом деле это похоже на комнату, в которую серийный убийца приводил своих жертв, чтобы уничтожить их».