Не вернется до конца года: все, что известно о раке у Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон, довольно медийный человек, вызвала большое внимание публики после того, как объявила, что борется с раком. Фанаты королевской семьи Великобритании с нетерпением ждут возвращения принцессы и ее выздоровления, однако в ближайшие месяцы этого точно не произойдет. По данным The Daily Beast, жена принца Уильяма до конца года может провести за стенами Кенсингтонского дворца.

Когда Кейт Миддлтон вернется к работе?

Миддлтон, вероятно, «не будет появляться на публике до конца года», и ее «окружает» родная семья, поскольку она продолжает курс профилактической химиотерапии, в результате чего у монаршей особы выпадают волосы, она испытывает ослабление иммунитета и тошноту.

Сейчас, отойдя от публичных обязанностей, мама троих детей занимается только благотворительными вопросами, а именно Королевским фондом по вопросам раннего детства.

Ожидается, что школьные каникулы своих троих детей Кейт и Уильям проведут в их загородном доме в поместье Сандрингем. К семье Уэльских также могут присоединиться родители Кэтрин - Кэрол и Майкл. Это произойдет в конце мая и в начале июня 2024 года.

Тем временем принц Уильям в течение следующих шести недель будет уделять еще больше времени своей семье, поскольку ему дали незапланированный отпуск после того, как королевская семья заявила, что отступит от некоторых обязательств, чтобы не отвлекать внимание от внеочередных выборов в Великобритании, которые состоятся 4 июля.