Принцесса Уэльская в последний раз была на публичном событии на Рождество 25 декабря 2023 года. После этого ей сделали операцию на брюшной полости, а впоследствии врачи обнаружили у монаршей персоны онкологию, пишет ФОКУС.
Не вернется до конца года: все, что известно о раке у Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон, довольно медийный человек, вызвала большое внимание публики после того, как объявила, что борется с раком. Фанаты королевской семьи Великобритании с нетерпением ждут возвращения принцессы и ее выздоровления, однако в ближайшие месяцы этого точно не произойдет. По данным The Daily Beast, жена принца Уильяма до конца года может провести за стенами Кенсингтонского дворца.
Когда Кейт Миддлтон вернется к работе?
Миддлтон, вероятно, «не будет появляться на публике до конца года», и ее «окружает» родная семья, поскольку она продолжает курс профилактической химиотерапии, в результате чего у монаршей особы выпадают волосы, она испытывает ослабление иммунитета и тошноту.
Сейчас, отойдя от публичных обязанностей, мама троих детей занимается только благотворительными вопросами, а именно Королевским фондом по вопросам раннего детства.
Ожидается, что школьные каникулы своих троих детей Кейт и Уильям проведут в их загородном доме в поместье Сандрингем. К семье Уэльских также могут присоединиться родители Кэтрин - Кэрол и Майкл. Это произойдет в конце мая и в начале июня 2024 года.
Тем временем принц Уильям в течение следующих шести недель будет уделять еще больше времени своей семье, поскольку ему дали незапланированный отпуск после того, как королевская семья заявила, что отступит от некоторых обязательств, чтобы не отвлекать внимание от внеочередных выборов в Великобритании, которые состоятся 4 июля.
Один источник сообщил изданию, что можно не ожидать возвращения принцессы Уэльской в какую-либо публичную роль в ближайшей перспективе. Вероятно, до конца 2024 года.
«Многие люди, которые занимаются планированием, должны знать, что делают руководители, задолго до этого. Мне сказали, что дневник Кейт за этот год пустой. Ничего не планируется. Она может не появляться на публике до конца года», — рассказал инсайдер.
К тому же, многочисленные теории заговора и слухи о причинах отсутствия Кейт на публике могут заставить монаршую персону записать очередное видеообращение с объяснениями.
«Это оказалось очень эффективным способом удержать теоретиков заговора на расстоянии», — добавил источник.
Как Кейт Миддлтон переносит лечение?
У жены будущего короля Великобритании выпадают волосы и снизился уровень иммунитета.
«Кейт и Уильям проходят через ад за стенами дворца. Они делают все возможное, чтобы скрыть болезнь от своих троих детей. Но скрывать новости от принца Джорджа становится все сложнее, поскольку болезнь начинает опустошать Кейт», — рассказывал инсайдер.
Какой тип рака у Кейт Миддлтон?
Кенсингтонский дворец не разглашает тип рака принцессы, поскольку старшие члены королевской семьи пытаются сохранить конфиденциальность ее личного здоровья и медицинских записей