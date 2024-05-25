ФОТО Жена известного музыканта выложила новые фото с открытым животом и, по мнению ее фанатов, «заспойлерила» имя и пол ребенка

Однако поклонников звезды больше заинтересовали не сами снимки, а подпись, которой Хейли их сопроводила. Модель написала: «Маленькие цветы вишни на моих ногтях, маленький цветок вишни у меня в животе». Если первая часть этого предложения явно относится к новому маникюру звезды, то вторую ее поклонники связали с тем, что Хейли, по всей видимости, ждет девочку. Некоторые интернет-пользователи предположили, что модель планирует назвать дочь Блоссом или же дать ей какое-то другое «цветочное» имя.

Ранее в сети спекулировали на тему того, что Хейли может назвать дочь Эмори, потому что именно такое имя планировала дать своему ребенку Селена Гомес, бывшая девушка Джастина Бибера, с которой у него был продолжительный и турбулентный роман.

Недавно Джастин Бибер также опубликовал новые кадры с возлюбленной. При этом он намекнул на то, что слухи о его с Хейли размолвке лживы. «Им бы этого хотелось, детка, им бы хотелось», — написал он в посте, что можно интерпретировать как «даже не надейтесь».

О беременности Хейли стало известно в начале мая: модель и ее муж опубликовали в соцсетях фотосессию, посвященную этому событию. Новость тут же активизировала хейтеров Бибер, которые вновь принялись стравливать ее с Селеной Гомес. Стоит сказать, что певица дала повод: меньше чем через два часа после того, как Хейли и Джастин объявили о грядущем пополнении в их семье, она выложила в соцсетях новые фотографии со своим бойфрендом Бенни Бланко.