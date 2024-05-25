Предчувствие или материнская любовь? Одна фраза Пугачевой, которая оказалась для Орбакайте пророческой

Домой она вернулась вся грязная и в слезах, и еще долго не могла успокоиться и объяснить взволнованной маме, что же с ней случилось. Кристина говорила, что хотела просто повеселиться и не думала, что все начнут над ней издеваться. В тот момент, чтобы успокоить безутешную дочку, Примадонна произнесла слова, которые в итоге оказались для Кристины Орбакайте пророческими: «Ничего, ты еще всем докажешь, все впереди. Они еще придут к тебе на концерт».

Тогда Кристина была всего лишь ребенком и успокоилась не сразу, но даже спустя много лет не забыла мамины слова. Позже она признавалась: чуда, конечно, не случилось и она не смогла мгновенно поверить в себя, однако потом осознала — все сбылось.

«В тот момент поняла, что я просто немножко не похожа на всех. У меня своя дорога, и мне просто нужно привыкнуть к тому, что я буду сталкиваться с непониманием, критикой. Всем не угодишь — у всех разные вкусы и мнения. Вот такой хороший урок одноклассники тогда преподали», — добавляла Орбакайте.

Однако Алла Пугачева бывала и строгой мамой, которая старалась как можно раньше донести до единственной дочери, что взрослый мир жесток и расслабляться в этой жизни точно нельзя. Свыкнуться с этой мыслью Кристине, которая была тем еще сорванцом и вечно попадала в передряги, было непросто. Она часто прибегала к маме и жаловалась на неприятности, но далеко не всегда получала теплый прием. Порой Примадонна лаконично говорила ей: «Все надо предвидеть» и отправляла саму разбираться со своими проблемами.

В подростковом возрасте Кристина Орбакайте порой обижалась на холодность, но уже потом поняла — именно такой подход помог ей рано повзрослеть, стать сильной и уверенной, ведь иначе выжить в шоу-бизнесе было бы просто невозможно.