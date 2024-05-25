Кристина Орбакайте услышала самые важные слова от мамы, когда ей было всего 15 лет. Но вспомнила о них гораздо позднее, когда они уже сбылись, пишет Woman.
Предчувствие или материнская любовь? Одна фраза Пугачевой, которая оказалась для Орбакайте пророческой
Практически в каждом интервью Кристину Орбакайте спрашивают, кого она считает самым близким человеком в своей жизни, и из года в год ее ответ остается неизменным — маму. Она добавляет, что сейчас из-за большого расстояния видит ее не так часто, как хотелось бы, но постоянно остается с ней на связи.
Так повелось с самого детства Кристины: когда она появилась на свет, Алла Пугачева уже была известной в стране артисткой, но понимала, что дочке нужна ничуть не меньше, чем поклонникам. Она, конечно, не могла полностью отказаться от работы, записи песен и гастролей, но каждую свободную минуту старалась уделять малышке и часто брала ее с собой на выступления.
Орбакайте, которая 25 мая 2024 года отмечает 53-й день рождения, вспоминала: ее вечно хотели посадить на какой-нибудь дальний рад в зрительском зале, но она отказывалась и просила выделить ей особенное место за кулисами. Организаторы концертов шли малышке на уступки: ставили для нее специальный стул, с которого она могла, не шевелясь, часами наблюдать за происходящим на сцене.
Возможно, именно в этот момент Орбакайте и решила, что станет певицей, хотя сама того не осознавала. А вот Примадонна не хотела, чтобы дочка шла по ее стопам и видела ту актрисой. После успеха драмы «Чучело» казалось, что Кристина действительно продолжит играть, но гораздо больше, чем сниматься в кино, ей нравилось петь.
Еще одной страстью Кристины Орбакайте оставались танцы. Как-то раз еще совсем маленькой она попала на спектакль в Большой и театр и осталась от него в таком восторге, что сразу попросила отдать ее на балет. Правда, ежедневно стоять у станка по несколько часов и выполнять различные па оказалось для нее слишком сложно. Спустя год девочка бросила секцию, но потом все же и вошла в состав балета Аллы Пугачевой и гастролировала с участниками коллектива Аллы Духовой «Тодес».
Именно с танцами оказался связан и один неприятный эпизод из жизни Орбакайте. В отличие от своей героини в фильме «Чучело», она никогда не сталкивалась с открытой травлей со стороны сверстников, но порой к ней относились довольно грубо. Артистка рассказывала, как однажды в 15 лет ее пригласили на день рождения к однокласснице, и она захватила с собой магнитофон и кассеты с песнями Майкла Джексона. В те времена Кристина занималась брейк-дансом и захотела станцевать перед приятелями, но они ее засмеяли — решили, что девочка выделывается и хочет привлечь внимание на чужом празднике.
«Когда после праздника мы шли домой, некоторые мои одноклассники подсмеивались надо мной. Я совершенно не понимала, в чем дело. А когда подходил мой автобус, я прибавила шаг, поскользнулась и упала в лужу», — рассказывала Орбакайте в интервью изданию HELLO!
Домой она вернулась вся грязная и в слезах, и еще долго не могла успокоиться и объяснить взволнованной маме, что же с ней случилось. Кристина говорила, что хотела просто повеселиться и не думала, что все начнут над ней издеваться. В тот момент, чтобы успокоить безутешную дочку, Примадонна произнесла слова, которые в итоге оказались для Кристины Орбакайте пророческими: «Ничего, ты еще всем докажешь, все впереди. Они еще придут к тебе на концерт».
Тогда Кристина была всего лишь ребенком и успокоилась не сразу, но даже спустя много лет не забыла мамины слова. Позже она признавалась: чуда, конечно, не случилось и она не смогла мгновенно поверить в себя, однако потом осознала — все сбылось.
«В тот момент поняла, что я просто немножко не похожа на всех. У меня своя дорога, и мне просто нужно привыкнуть к тому, что я буду сталкиваться с непониманием, критикой. Всем не угодишь — у всех разные вкусы и мнения. Вот такой хороший урок одноклассники тогда преподали», — добавляла Орбакайте.
Однако Алла Пугачева бывала и строгой мамой, которая старалась как можно раньше донести до единственной дочери, что взрослый мир жесток и расслабляться в этой жизни точно нельзя. Свыкнуться с этой мыслью Кристине, которая была тем еще сорванцом и вечно попадала в передряги, было непросто. Она часто прибегала к маме и жаловалась на неприятности, но далеко не всегда получала теплый прием. Порой Примадонна лаконично говорила ей: «Все надо предвидеть» и отправляла саму разбираться со своими проблемами.
В подростковом возрасте Кристина Орбакайте порой обижалась на холодность, но уже потом поняла — именно такой подход помог ей рано повзрослеть, стать сильной и уверенной, ведь иначе выжить в шоу-бизнесе было бы просто невозможно.