Эстонский стриптизер Арнольд Оксмаа о неугасимой энергии: молодость сменила мудрость

«Мне очень повезло, что мои поклонники, от маленьких до взрослых, остаются со мной и не забывают меня», - говорит Арнольд Оксмаа, который в этом году отмечает свой юбилей - 45 лет. Хотя, по словам мужчины, в последнее время он придерживается более спокойного образа жизни, но на выходных его ждет открытие летнего сезона с вечеринкой.