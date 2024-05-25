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Эстонский стриптизер Арнольд Оксмаа о неугасимой энергии: молодость сменила мудрость

Limon.ee
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Арнольд Оксмаа.
Арнольд Оксмаа. Фото: Remo Tõnismäe / Postimees

«Мне очень повезло, что мои поклонники, от маленьких до взрослых, остаются со мной и не забывают меня», - говорит Арнольд Оксмаа, который в этом году отмечает свой юбилей - 45 лет. Хотя, по словам мужчины, в последнее время он придерживается более спокойного образа жизни, но на выходных его ждет открытие летнего сезона с вечеринкой.

Недавно избегавший публичности и средств массовой информации Арнольд Оксмаа признает, что его жизнь стала более спокойной.

«Взглянув на то, что происходит в жизни других парней моего возраста, я осознал, что здоровье всегда на первом месте, поэтому раньше мы больше шутили. Но возраст настигает, время глупостей прошло, и, конечно же, я с возрастом я приобрел больше опыта и мудрости», - говорит он.

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