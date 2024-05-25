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ФОТО Остановись, мгновенье, ты прекрасно! Эстонский музыкант делится волшебным кадром озера

Трийн Роос
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Пауль Нейцов.
Пауль Нейцов. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Музыкант Пауль Нейцов делится в Facebook завораживающей фотографией, которую он сделал, катаясь на лодке по озеру.

«Луна и лебедь», - пишет Пауль Нейцов рядом с фотографией, опубликованной в Facebook. Нейцов рассказывает редакции, что катался на лодке при луне. «Это красивое, тихое озеро недалеко от Эльвы», - уточняет он.

Озеро Вийсяагу в волости Эльва.
Озеро Вийсяагу в волости Эльва. Фото: Пауль Нейцов

В комментариях к фото говорится, что картинка настолько красивая, что хорошо вписалась бы на обложку альбома.

«Сейчас я создаю материал для новой одноименной пластинки, и хорошо бы отправиться на озеро за вдохновением», - рассказывает музыкант.

Летом Нейцова ждет множество выступлений. «Большой публичный концертный тур запланирован на август», - говорит он.

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