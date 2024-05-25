ФОТО «Зачем снимать верх, если ты рекламируешь купальник?» Известная модель смутила поклонников, снявшись топлесс в рекламе бикини

Однако не все пользователи сети оценили такую съемку. Пока одни отметили фигуру Кендалл, другие возмутились тем, что она одета слишком откровенно.

«Зачем нужно снимать верх, если ты рекламируешь купальник?», «Она слишком любит раздеваться», «Убери руку от груди», - пишут пользователи в комментариях.

Ранее Кендалл Дженнер, ставшая известной еще после участия в семейном реалити-шоу, стала героиней нового номера журнала Vogue и дала большое интервью изданию по случаю 10-летия в модельном бизнесе.

В нем Дженнер признала, что часто сталкивается с синдромом самозванца. А в начале карьеры она страдала от хейта со стороны пользователей сети: они были уверены, что поскольку Кендалл происходит из известной семьи, она не сможет добиться успехов в карьере.

«Мало кто верил в меня, когда я начинала. В сети хейтеры постоянно писали о том, что я не справлюсь, и это было очень тяжело», - призналась Кендал, ранее заинтриговавшая фанатов объяснением своей бездетности.