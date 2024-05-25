Экс-участница группы «ВИА Гра» призналась, зачем продюсеры водили ее к врачам

Ольга Романовская о посещении клиники

По словам 38-летней артистки, которая сейчас преимущественно занимается воспитанием детей и саморазвитием, она не была «гадким утенком». Впрочем, долгое время страдала от дефицита уверенности в себе. Ольга призналась, когда она попала в группу «ВИА Гра», комплексов у нее стало больше.

«Например, я узнала, что у меня колени не очень. Продюсеры привели меня в клинику, и врач сказал, что мне поможет только операция. Слава Богу, продюсеры покрутили пальцем у виска, а моя "страшная" проблема исправилась спортом», - написала Романовская.

Романовская - многодетная мать. Она воспитывает двоих сыновей и дочь. После родов Ольга начала активно заниматься танцами и спортом.

«Сделала маммопластику (операция на груди. - прим. ред.), ходила на все возможные процедуры для тела, не вылезала из салонов и, конечно, пыталась развивать свое дело... Я не занимаюсь практиками и медитациями, не посещаю психолога, не беру аскезы и не занимаюсь другой хиромантией», - подытожила Романовская.

Ольга Романовская в «ВИА Гре»

В начале 2006 года прошла кастинг в группу на место Надежды Грановской (Мейхер), которая отказалась от дальнейшего участия в проекте. Но продюсеры взяли Кристину Коц-Готлиб. После трех месяцев было решено все же предоставить шанс Ольге. Коц-Готлиб продюсеры попросили из группы. 10 апреля 2006 года тогда еще Корягина была представлена ​​как новая участница «ВИА Игры».

Вместе с ней в состав группы входили также Вера Брежнева и Альбина Джанабаева. За время своего пребывания в группе Ольга снялась в клипах «Л. М. Л.», «Цветок и нож», приняла участие в записи англоязычного альбома. В марте 2007 года Ольга объявила о своей беременности и ушла из «ВИА Гры».