Сильные и непокорные: женщины, с какими именами, имеют стальной характер

Тамара

Эти женщины требовательны в первую очередь к себе, поэтому так же строго относятся к другим. А все из-за их ответственности. Если такая женщина берет на себя какое-либо обязательство, она обязательно это выполнит. Поэтому Тамара – прекрасная руководительница, умеющая доводить дела до конца и требующая от других того же самого. Таких женщин уважают сильные мужчины, поэтому семейная жизнь Тамары стабильна и счастлива, поскольку ее избранником будет только тот, кто умеет брать на себя ответственность.

Александра

Женщина-воин. Она всегда знает, чего хочет от жизни, и упорно идет к своей цели. Александра не терпит лжи, поскольку сама очень честная, принципиальная и ответственная. С мужчинами она обращается так же, стремится быть лидером во всем. Поэтому не каждый представитель сильного пола сможет выдержать сильный характер этой женщины.

Инна

Непокорная. Женщина с этим именем никогда не будет подчиняться обстоятельствам, она сделает абсолютно все, чтобы обстоятельства подчинились ей. Эти женщины требовательны как к себе, так и к другим, они не терпят ленивых, слабых и неуверенных в себе людей. Если Инна руководит коллективом, то никогда не будет терпеть беспорядок в делах, опоздание сотрудников или безответственное отношение. Она своим примером покажет, как следует выполнять свои должностные обязанности.

Виктория

Эти женщины честны и справедливы, не терпят лжи и манипуляций. Не стоит обманывать этих женщин, они за километры чувствуют ложь и могут наказать за это. Виктория – настоящий лидер, она может вести людей за собой, вдохновляя своим примером. Еще эта женщина достаточно властная и самоуверенная, имеет вспыльчивый характер, поэтому мужчинам иногда бывает довольно сложно с ней.

Анна

Волевая и очень разумная личность. Анну никогда не испугаешь трудностью или невозможностью что-то сделать. Если эта женщина наметила для себя какую-нибудь цель, она достигнет ее с такой легкостью, что окружающим придется только догадываться, как ей это удалось. Анна не терпит лжи и манипуляторов, сразу ставит таких на место, в людях ценит порядочность и открытость.