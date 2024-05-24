«Он был в крови!» В Тартуской тюрьме заключенный напал на охранника

По его словам, неясно, с чего начался конфликт между его соседом по камере и охранником. «Охранник просто оказался в неподходящее время в неподходящем месте, видимо, смотрел косо, и с этого все началось, я думаю... Другой человек говорил, что охранник просто шел по коридору, и этот [заключенный] тогда ударил его в живот и в лицо, разбив охраннику очки», - описывает он. «Другие охранники, похоже, не поняли или не видели этого, обычно они все бегут на помощь. Однако в этот раз позвали помощь заключенные ... В конце концов, охранник все-таки пришел в себя». По словам заключенного, весь блок тюрьмы был закрыт на несколько дней после инцидента.