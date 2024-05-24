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ГАЛЕРЕЯ Эстонская певица презентовала свой дебютный альбом!

Limon.ee
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3 мая в Paavli Kultuurivabrik в Таллинне состоялась презентация дебютного альбома Элерин Тийт «Vastassuunas». Смотрите в галерее, кто ее посетил!

Певица рассказала, что альбом всегда будет напоминать ей о прекрасной бурной любви. «Я испытала чувства, которых никогда раньше не испытывала, поэтому проводила много времени за фортепиано, записывая все эти эмоции и мысли. Это было для меня своеобразной терапией. Я обожаю этот эмоциональный и честный сборник, потому что он отражает меня», - говорит Элерин.

«Vastassuunas» состоит из песен, записанных в Лондоне, Стокгольме, Хельсинки и Таллинне. Например, «Hällilaul» была записана прямо в спальне Элерин, а «Laul on meist» родилась в студии звукозаписи в Теллискиви.

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