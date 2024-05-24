ГАЛЕРЕЯ Эстонская певица презентовала свой дебютный альбом!

Певица рассказала, что альбом всегда будет напоминать ей о прекрасной бурной любви. «Я испытала чувства, которых никогда раньше не испытывала, поэтому проводила много времени за фортепиано, записывая все эти эмоции и мысли. Это было для меня своеобразной терапией. Я обожаю этот эмоциональный и честный сборник, потому что он отражает меня», - говорит Элерин.