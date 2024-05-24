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ГЛАМУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ Парад звезд! Посмотрите, кто присутствовал на открытии нового ресторана в Кадриорге

Limon.ee Константин Седнев
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Вечером 23 мая в парке Кадриорг состоялось официальное открытие нового ресторана Luik. Смотрите в галерее, кто пришел на мероприятие!

Вечером 23 мая в парке Кадриорг рядом с прудом открылся новый ресторан Luik. Уютная атмосфера ресторана пришлась по душе многим знаменитостям, среди которых были Эве Киви, Март Сандер, Сильвия Ильвес, Desiree Mumm, Кристина Оюланд, Анита Сибул, Игорь Манг, Анни Халлик, Лаура Валк и многие другие.

Гости смогли увидеть выставку Марта Сандера и послушать игру Сильвии Ильвес на виолончели. Гостям предлагали бесподобные закуски.

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