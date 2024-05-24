ГЛАМУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ Парад звезд! Посмотрите, кто присутствовал на открытии нового ресторана в Кадриорге

Вечером 23 мая в парке Кадриорг рядом с прудом открылся новый ресторан Luik. Уютная атмосфера ресторана пришлась по душе многим знаменитостям, среди которых были Эве Киви, Март Сандер, Сильвия Ильвес, Desiree Mumm, Кристина Оюланд, Анита Сибул, Игорь Манг, Анни Халлик, Лаура Валк и многие другие.