Художница Ханна Узор, написавшая портрет принцессы Уэльской для обложки нового номера журнала Tatler, прокомментировала волну критики, которую вызвало ее творение.
«Могут говорить, что хотят!» Автор скандального портрета сделала заявление
Портрет принцессы Уэльской Кэтрин, написанный для журнала Tatler, вызвал много негодования среди поклонников. Комментаторы сравнили ее с азиаткой, написав, что она совершенно неузнаваема, и вообще, что это неудачное изображение.
Ханна Узор написала картину, на которой принцесса изображена во время первого торжественного ужина короля. На принцессе тиара и белое платье до пола.
Художницу спросили о том, как она относится к волне критики, вызванной ее картиной. Она заявила, что не знала о столь негативных реакциях на ее работу. «Это фантастика, и они [критики] могут говорить, что хотят», - сказала она.
Описывая процесс написания портрета, она рассказала, что хотела запечатлеть душу принцессы. «Поэтому я провела много времени, наблюдая за ней, а также рассматривая ее фотографии, просматривая видео с её участием, наблюдая за ней с семьей, во время дипломатических визитов, когда она занималась спортом или навещала детей в хосписах. Мне было интересно понять, кто она».