«Могут говорить, что хотят!» Автор скандального портрета сделала заявление

Портрет принцессы Уэльской Кэтрин, написанный для журнала Tatler, вызвал много негодования среди поклонников. Комментаторы сравнили ее с азиаткой, написав, что она совершенно неузнаваема, и вообще, что это неудачное изображение.

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Ханна Узор написала картину, на которой принцесса изображена во время первого торжественного ужина короля. На принцессе тиара и белое платье до пола.

Художницу спросили о том, как она относится к волне критики, вызванной ее картиной. Она заявила, что не знала о столь негативных реакциях на ее работу. «Это фантастика, и они [критики] могут говорить, что хотят», - сказала она.

Описывая процесс написания портрета, она рассказала, что хотела запечатлеть душу принцессы. «Поэтому я провела много времени, наблюдая за ней, а также рассматривая ее фотографии, просматривая видео с её участием, наблюдая за ней с семьей, во время дипломатических визитов, когда она занималась спортом или навещала детей в хосписах. Мне было интересно понять, кто она».