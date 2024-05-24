ВИДЕО Известный украинский певец поделился воспоминаниями о том, как принимал роды

Артем Пивоваров рассказал о родах

Артист вспомнил, как его мама поставила условие, чтобы он поступил в медицинский колледж. Ведь если Артем его окончит, была возможность пойти сразу работать по специальности.

«Была возможность учиться на медбрата или фельдшера-акушера. Я выбрал последнее, потому что это более престижно и если рядом не будет врача, я могу его заменять, принимать роды. Я принимал роды три раза. Первым был мальчик, потом девочка и мальчик», - рассказал Пивоваров.

Артем вспомнил в интервью, что он присутствовал на многих операциях, и это был непростой период в его жизни.

«Я начал втягиваться в рутинную жизнь, было очень сложно, потому что я каждый день работал с восьми утра до шести вечера. Пытался балансировать, ходить на музыкальные вечеринки, писать песни», - вспомнил артист.