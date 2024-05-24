ВИДЕО А на десерт - кино! В таллиннском ресторане прошел необычный показ фильма «Кухня со звездами»

Корреспондент портала Limon.ee посетила гастрономический кинопоказ фильма в ресторане, известный своим самым большим LED-экраном и впечатляющим аквариумом. Вечер порадовал гостей эксклюзивным показом французского фильма «Кухня со звездами» (À la belle étoile, Франция, 2023).

Этот трогательный фильм рассказывает реальную историю Язида Ичемрахена, успешного французского кондитера и бизнесмена, который начал свой путь в мире кондитерского искусства с 14 лет и добился невероятных успехов, открыв люксовые заведения по всему миру.

Гастрономический показ фильма «Кухня со звездами». Фото: Константин Седнев

«Мы рады представить нашим гостям этот уникальный формат мероприятия, объединяющий кино и гастрономию. Это отличная возможность познакомиться с новым рестораном, попробовать блюда нашего ресторана и провести незабываемый вечер в компании друзей», – поделился Ярослав Долганов старший по смене ресторана Sõlm.

Перед началом кинопоказа гости приняли участие в увлекательной дискуссии с поваром ресторана, который раскрыл некоторые секреты ресторанной кухни и ответил на вопросы участников. Это позволило гостям глубже погрузиться в мир кулинарных шедевров и узнать больше о работе повара.

Гастрономический показ фильма «Кухня со звездами». Фото: Константин Седнев

«Мы запланировали небольшую дискуссию с поваром и подготовили очень хитрые вопросы для него. Я думаю, что это будет хороший и интересный вечер», - улыбаясь говорит Полина Ляшева, руководитель НКО Ласнаидея, партнер мероприятия.

Во время кинопоказа гости наслаждались специально разработанным меню закусок от повара Sõlm, что добавило мероприятию особый гастрономический шарм. Вечер получился незабываемым, объединив вкусные блюда, интересные беседы и вдохновляющее кино.

«Я впервые на таком показе. В последнее время я стараюсь посещать больше различных мероприятий, так как недавно вышла из декрета и хочу активнее участвовать в светской жизни», - говорит Дарья, гостя кинопоказа.

Гастрономический показ фильма «Кухня со звездами». Фото: Константин Седнев

Показ фильма был бесплатным для всех желающих, что позволило привлечь множество зрителей и создать атмосферу настоящего праздника. Этот уникальный формат мероприятия стал прекрасной возможностью для гостей провести время с друзьями и насладиться вечером.

Гастрономический показ фильма «Кухня со звездами». Фото: Константин Седнев

Гастрономический кинопоказ в ресторане Sõlm показал, что кулинария и кино – это идеальное сочетание для создания незабываемых впечатлений и ярких эмоций. Смотрите видео!