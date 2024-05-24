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«Экстрабыстрый лайфхак». Как за несколько секунд выбрать идеальный оттенок румян и помады

Limon.ee
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Макияж. Фото иллюстративное.
Макияж. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Стилист Елена Шевченко в Instagram объяснила, как выбрать подходящий тон нюдовой помады и румян. Это можно сделать без какой-либо подготовки, пишет Гордон.

«Эксрабыстрый лайфхак», – отметила стилист.

Для того чтобы не ошибиться с цветом при выборе помады и румян, нужно сильно прижимать свой палец и посмотреть, какой цвет он приобретет. Это и будет индивидуальный идеальный оттенок.

«Именно так я подбираю себе свои идеальные оттенки», – добавила Шевченко.

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