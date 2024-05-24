Стилист Елена Шевченко в Instagram объяснила, как выбрать подходящий тон нюдовой помады и румян. Это можно сделать без какой-либо подготовки, пишет Гордон.
«Экстрабыстрый лайфхак». Как за несколько секунд выбрать идеальный оттенок румян и помады
«Эксрабыстрый лайфхак», – отметила стилист.
Для того чтобы не ошибиться с цветом при выборе помады и румян, нужно сильно прижимать свой палец и посмотреть, какой цвет он приобретет. Это и будет индивидуальный идеальный оттенок.
«Именно так я подбираю себе свои идеальные оттенки», – добавила Шевченко.