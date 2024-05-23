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ФОТО Представительница Украины на Евровидении-2024 показала, что происходило за кулисами конкурса

Limon.ee
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Представительницы Украины на Евровидении-2024 Alyona Alyona & Jerry Heil.
Представительницы Украины на Евровидении-2024 Alyona Alyona & Jerry Heil. Фото: Tobias Schwarz

Украинская певица Jerry Heil, которая вместе с украинской рэп-исполнительницей alyona alyona заняла третье место на Евровидении-2024, поделилась с подписчиками в Instagram снимками, сделанными за кулисами конкурса, пишет Гордон.

«Воспоминания о Евровидении», – написала артистка.

Jerry Heil показала, как дурачилась за кулисами вместе с alyona alyona, как ее готовили к выступлению, поделилась редким совместным фото с режиссером их конкурсного номера Таню Муиньо, а также показала, как отдыхает в парке.

11 мая участие в гранд-финале Евровидения-2024, который проходил в шведском Мальмё, принимали 25 стран. Победу одержала Швейцария. По правилам конкурса, Евровидение-2025 пройдет в Швейцарии.

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