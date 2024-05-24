50-летняя немецкая супермодель Хайди Клум опубликовала в Instagram ролик, снятый в салоне автомобиля, пишет Гордон.
ВОТ ЭТО ДА! ⟩ 50-летняя Хайди Клум показала вблизи декольте без бюстгальтера
Модель предстала в декольтированном белом платье. Она не стала надевать бюстгальтер. Клум показала зону декольте вблизи, сняв себя с верхнего ракурса.
Еще в одном ролике Клум снялась в полный рост, показав свой образ полностью. Декольтированное платье в пол она дополнила белыми босоножками на каблуках. Модель прошлась по коридору отеля.
1 июня 2023 года Клум исполнилось 50 лет. Она сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen. В 2008 году она вошла в список 15 самых богатых моделей в мире по версии Forbes. Модель также снималась в эпизодических ролях в сериалах «Секс в большом городе», «Как я встретил вашу маму», «Отчаянные домохозяйки». Клум является также судьей шоу «Топ-модель по-немецки» на телеканале UPN.
В 2022 году Клум выпустила дебютную песню Chai Tea with Heidi, записанную вместе с американским рэпером Snoop Dogg.