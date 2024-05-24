ВОТ ЭТО ДА! 50-летняя Хайди Клум показала вблизи декольте без бюстгальтера

Еще в одном ролике Клум снялась в полный рост, показав свой образ полностью. Декольтированное платье в пол она дополнила белыми босоножками на каблуках. Модель прошлась по коридору отеля.

1 июня 2023 года Клум исполнилось 50 лет. Она сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen. В 2008 году она вошла в список 15 самых богатых моделей в мире по версии Forbes. Модель также снималась в эпизодических ролях в сериалах «Секс в большом городе», «Как я встретил вашу маму», «Отчаянные домохозяйки». Клум является также судьей шоу «Топ-модель по-немецки» на телеканале UPN.