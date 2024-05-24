«Настоящая принцесса»: какой стала дочь танцующего миллионера Джанлука Вакки, родившаяся с волчьей пастью

Спустя какое-то время после рождения малышка перенесла хирургическое вмешательство. Теперь девочка живет полноценно. Сегодня Джанлука показал подросшую наследницу подписчикам.

«Когда я спрашиваю, кто ее принц, она отвечает, что это папа. И тут я чувствую сильное сердцебиение. Моя дочь дает мне многое, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы она была самой счастливой. Люблю тебя, моя принцесса! Спасибо тебе за все. Ты и твоя мама заставляете меня жить!» - расчувствовался 56-летний Вакки в личном блоге.

Многие пользователи Сети восхитились Блю Иерусалим, отметив, что она заметно выросла и стала настоящей принцессой.

«Желаю всем девочкам вот таких родителей!»; «Какая она у вас красивая!»; «Какая милашка!»; «Как же быстро растут чужие дети!»; «Какой у Блю прекрасный папа!»; «Прекрасная семья, так приятно смотреть на вас!»; «Красивые и счастливые!»; «Настоящая принцесса», - поделилась публика.

А ведь было время, когда Джанлука Вакки и Шэрон Фонсека очень переживали за дочь - малышка появилась на свет с патологией под жутким названием «волчья пасть» - расщелиной в средней части неба, которая незаметна внешне.

«С большой любовью мы хотим поделиться историей рождения нашей Блю Иерусалим. Мы счастливы, что вы наконец можете увидеть ее. Блю родилась с волчьей пастью. Наши сердце и душа были с нашей дочкой, но еще и с теми семьями, которые сталкиваются с такой же ситуацией, ведь это случается с одним ребенком из 700. Нам повезло с отличной командой врачей, в скором времени они проведут операцию, чтобы помочь дочке жить нормальной жизнью. Но не у всех семей есть такая возможность, поэтому мы решили больше об этом рассказывать и поддерживать фонды, которые помогают таким семьям», - откровенничали родители малышки.