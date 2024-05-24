ГОРОСКОП НА 24 МАЯ Раков ждут новые задачи, а у Весов могут возникнуть недопонимания с близкими

Рак

День начинается спокойно. Первая его половина отлично подходит для завершения дел, начатых раньше. Некоторые Раки поймут, как решить вопросы, прежде ставившие их в тупик. Позже появятся новые задачи; среди них будут и довольно сложные. Вы не останетесь наедине с трудностями, рядом будут люди, на которых можно положиться. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Не торопитесь тратить полученное, подождите немного. Спонтанные покупки могут оказаться неудачными, а необдуманные инвестиции едва ли оправдают ваши ожидания.

Лев

Отличный день для общения с людьми, которых вы хотите заинтересовать своими идеями и планами. Энтузиазм и уверенность в успехе, свойственные вам, никого не оставляют равнодушными. Отношения, сегодня начинающиеся как деловые, позже могут принять дружеский или романтический характер. Некоторые Львы смогут познакомиться с людьми, о которых прежде слышали много хорошего. Такие встречи не только запомнятся надолго, но и станут источником вдохновения. Не исключено, что вы поймете: даже самые смелые планы можно реализовать, если верить в себя и не сдаваться.

Дева