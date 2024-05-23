«Запомнит до конца жизни»: пилот проучил женщину, которая хотела выйти из самолета первой

По словам очевидцев, пассажирка проигнорировала предупредительный знак «Пристегните ремни» и просьбу бортпроводников вернуться на свое место, пока самолет не остановится.

«Женщина, сидевшая на одном из последних мест, отстегнулась и бросилась к передней части самолета, чтобы выйти первой. Прошла через весь салон и мимо первого класса, ожидая возле маленькой кухни у двери. Она даже не смотрела в глаза другим пассажирам, потому что чувствовала, что особенная», - рассказывает автор поста, которую зовут Карен.

По ее словам, когда это произошло, знак «Пристегните ремни безопасности» все еще горел, а самолет катился по взлетно-посадочной полосе. Уставшие после изнурительного восьмичасового полета члены экипажа просили пассажирку вернуться на свое место, но та не реагировала.

Тогда пилот решил взять все в свои руки, объявив по громкоговорителю, что на борту находится особенная гостья, и он выйдет лично поприветствовать ее после приземления.

«Все сидели и ждали, чтобы понять, о чем говорил капитан. В конце концов, он действительно вышел и попросил фигурантку этой истории отойти немного назад, чтобы пройти к особой гостье, а потом еще немного и еще немного. При этом командир смотрел из ряда в ряд, пытаясь найти конкретного человека. Наконец, когда они приблизились к хвостовой части самолета, пилот попросил ее присесть на секунду», - вспоминает тот случай очевидица.

Далее прозвучало обращение: «Дамы и господа, я хотел бы представить нашу специальную гостью, которая сидит на месте 42С. Давайте поаплодируем ей!».

В салоне самолета раздался хохот и громкие аплодисменты.

«Я наслаждался каждым мгновением, она запомнит это на всю жизнь», - добавила автор поста на Reddit.

Пользователи сети в комментариях начали шутить, не сдерживая своих эмоций. Однако были и те, кто нашел объяснение странному поведению пассажирки.

«Иногда самолет опаздывает, а в салоне есть пассажиры, у которых пересадка на следующий рейс. Им нужно как-то успеть», - написал один из юзеров.

Другой ему ответил: «Лучший способ справиться с этой проблемой - сообщить стюардессе. Она сделает объявление. Правда, иногда пассажиры игнорируют это и все равно блокируют проход».