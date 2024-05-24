Страшный секрет: влюбленная женщина не желает говорить правду своему партнеру, который старше ее на 25 лет

32-летняя женщина, которая предпочла остаться неизвестной, уже несколько месяцев встречается с красивым мужчиной. «Он очень страстный, что не может не привлекать внимание», - призналась она в соцтально сети Reddit.

Несмотря на 25-летнюю разницу в возрасте, пара действительно сблизилась, и их отношения продолжают цвести с тех пор, как они познакомились в приложении для знакомств несколько месяцев назад. Но между романтическими ужинами девушка не смогла найти момента, чтобы рассказать партнеру о своих секретах.

Она поделилась в Reddit, что у нее есть 13-летний сын и 10-летняя дочь, которые занимают очень важное место в ее жизни. Она добавила: «Я их очень люблю, но по какой-то причине до сих пор не рассказала о них своему партнеру. Теперь я чувствую, что оказалась тупике: как мне справиться с этой ситуацией?»

Ее сообщение вызвало бурную реакцию у многих подписчиков. Большинство призвали женщину немедленно рассказать об этом своему партнеру. Один человек прокомментировал. «Расскажите ему как можно скорее, потому что это важная вещь, которую не нужно скрывать от своего партнера, и вам следовало упомянуть об этом на первом свидании. Очевидно, вы не собираетесь избавляться от своих детей...».

Другой озадаченный пользователь Reddit не мог не поразиться ситуации: «Почему об этом до сих пор не поделились с ним? Я бы понял, если бы тебе было 19, но ты уже 30-летняя женщина. Спросить, есть ли у тебя дети - распространенный вопрос на свиданиях».

Что вы думаете, по этому поводу? Могут ли дети повлиять на двух взрослых людей в начале романтических отношений?