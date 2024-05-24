Женщина, обеспокоенная поведением своего мужа, просит совета в Интернете: ее муж отказывается обнародовать их брак в социальных сетях.
ПРИЧИНА ДЛЯ БЕСПОКОЙСТВА? ⟩ Женщина встревожена странным поведением мужа в социальных сетях
Перевод: Герман Аверьянов
Женщина обратилась за советом на Reddit: ее муж отказывается делиться информацией об их отношениях в своих социальных сетях. По словам женщины, это ее сильно беспокоит.
«Мы с мужем женаты четыре года, вместе около восьми лет. Наши отношения не всегда были гладкими, мы поженились довольно молодыми», - пишет женщина.
«В последнее время я заметила, что он выкладывает посты о своей службе в армии, о машине, о местах, которые он посещал, но никогда даже не намекает на то, что он женат. Возможно, раньше он это и делал... Но я этого не помню».
«В любом случае, это вывело меня из себя. Поэтому я изменила свой статус отношений в Facebook на «не замужем», чтобы посмотреть, заметит ли он это. На самом деле, я просто хотела его разозлить. Я не особо активно веду социальные сети, поэтому знаю, что люди не обращают внимания на мои посты, к тому же мой Facebook только для семьи».
«Он заметил изменение статуса отношений и стал игнорировать то, что я выкладываю. Я сказала ему, что если он не хочет, чтобы я выглядела «свободной» в Интернете, то ему следует вести себя соответствующе. Я изменила свой статус всего на 1 день, затем вернула все обратно».
«Сегодня я поставила статус «замужем». Я попросила его сделать то же самое. «Нет, я не буду этого делать. Я не хочу разглашать эту информацию, чтобы Китай узнал...» - ответил он».
Женщина была в ярости. Она напомнила мужу, что он уже делится в Facebook огромным количеством информации, и спросила, от кого он скрывает их брак. Тем не менее, муж настоял на своем.
Затем женщина раскрыла узнала несколько деталей. Воспользовавшись телефоном мужа, она обнаружила, что тот общается с бывшей девушкой.
«Недавно я просмотрела его телефон и увидела, что он общается со своей бывшей девушкой со школьных времен. Эта девушка когда-то была моей лучшей подругой - через неё мы и познакомились. Они расстались в школе, но остались друзьями».
Женщина призналась, что это ее расстроило.
«Я не знаю, что делать. Если не считать его поведение в социальных сетях, у нас всё хорошо. Он добрый и уважает меня, он относится ко мне как к принцессе. Стоит ли мне беспокоиться?» - спросила она.
После публикации на Reddit пост также появился в X (бывший Twitter), где писали: «Он не хочет, чтобы его брак мешал знакомству с другими женщинами».
Пост в X обрел огромную популярность, и многие высказались, назвав поведение мужа крайне подозрительным.
Как бы вы поступили в такой ситуации?
He doesn't want his marriage to interfere in his dating game. pic.twitter.com/H6DGBVW19g— AskAubry 🦝 (@ask_aubry) May 10, 2024