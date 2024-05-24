ПРИЧИНА ДЛЯ БЕСПОКОЙСТВА? Женщина встревожена странным поведением мужа в социальных сетях

Перевод: Герман Аверьянов

Женщина обратилась за советом на Reddit: ее муж отказывается делиться информацией об их отношениях в своих социальных сетях. По словам женщины, это ее сильно беспокоит.

«Мы с мужем женаты четыре года, вместе около восьми лет. Наши отношения не всегда были гладкими, мы поженились довольно молодыми», - пишет женщина.

«В последнее время я заметила, что он выкладывает посты о своей службе в армии, о машине, о местах, которые он посещал, но никогда даже не намекает на то, что он женат. Возможно, раньше он это и делал... Но я этого не помню».

«В любом случае, это вывело меня из себя. Поэтому я изменила свой статус отношений в Facebook на «не замужем», чтобы посмотреть, заметит ли он это. На самом деле, я просто хотела его разозлить. Я не особо активно веду социальные сети, поэтому знаю, что люди не обращают внимания на мои посты, к тому же мой Facebook только для семьи».

«Он заметил изменение статуса отношений и стал игнорировать то, что я выкладываю. Я сказала ему, что если он не хочет, чтобы я выглядела «свободной» в Интернете, то ему следует вести себя соответствующе. Я изменила свой статус всего на 1 день, затем вернула все обратно».