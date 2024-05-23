Секс в отпуске: как заново разжечь страсть и что взять с собой

Преимущества романтического секс-отпуска

«Смысл секс-отпуска заключается в том, чтобы предаться множеству сексуальных развлечений с вашим партнером. Воспользуйтесь шансом снова почувствовать себя подростками во время этой сексуальной эскапады. Экспериментируйте с позами, костюмами, игрушками, частями тела, местами и всем остальным, что только может прийти вам в голову. Вам понравится этот освежающий поворот в вашей обычной сексуальной жизни», - предлагает сексолог Ольга Василенко. О чем стоит помнить, когда вы будете планировать ваш секретный побег в лето и к вам самим?

Избегайте оживленных мест

Не стоит покидать шумную Москву, чтобы провести свой сексуальный отпуск в Санкт-Петербурге. «Пляжный или горный отдых — идеальное решение для пары, ведь в них вы оба сможете сосредоточиться друг на друге и не отвлекаться на утомительный шопинг и обязательное посещение достопримечательностей, которые сопутствуют отпуску в большом городе», - объясняет Ольга.

Убедитесь, что там не будет детей

«Держитесь подальше от огромного количества сетевых отелей и вместо них выбирайте уютные бутик-отели с укромными местечками. По всему миру разбросано множество прекрасных курортов, в которых огромные площади отеля предназначены для гостей без детей», - говорит Ольга.