ВИДЕО Известная эстонская телеведущая приняла смелый вызов: «Мне давно не было так неловко»

После длительной и сложной языковой подготовки в Эстонии вчерашнее шоу стало кульминацией испытания. Команда вылетела в Париж, чтобы проверить языковые навыки Пирет Лаос на практике. Бучаков и Роол, известные своим юмором, придумали для Пирет пять заданий, чтобы она продемонстрировала свой французский язык парижанам и телезрителям.

Первое задание заключалось в заказе напитков в кафе для себя и своих коллег. Пирет должна была заказать три порции кофе и стакан газированной воды. Она безупречно справилась с заданием. «Что здесь только что произошло?» - не мог скрыть своего изумления Роол. «Совершенно невероятно, человек разговаривал с французом, и это совершенно не прозвучало так плохо, как я ожидал», - признался Бучаков. «Мне давно не было так неловко», - со смехом призналась Лаос.