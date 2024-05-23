«Простые девчонки из соседнего двора»: создательницы раскрыли секрет успеха эстонского Телеграм-канала «Говорит Зигмунд»

Уже несколько лет в различных социальных сетях появляются аккаунты и каналы, рассказывающие о жизни в разных уголках мира, в том числе и в Эстонии. Но как раскрутить такой аккаунт? Мы пообщались с создательницами популярного Телеграм-канала «Говорит Зигмунд» о том, как им удалось добиться успеха.