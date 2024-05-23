Уже несколько лет в различных социальных сетях появляются аккаунты и каналы, рассказывающие о жизни в разных уголках мира, в том числе и в Эстонии. Но как раскрутить такой аккаунт? Мы пообщались с создательницами популярного Телеграм-канала «Говорит Зигмунд» о том, как им удалось добиться успеха.
Для подписчиков
«Простые девчонки из соседнего двора»: создательницы раскрыли секрет успеха эстонского Телеграм-канала «Говорит Зигмунд»
Создательницы канала «Говорит Зигмунд», аудитория которого насчитывает почти восемь тысяч подписчиков, рассказывают, что он появился во время пандемии как канал быстрой связи с гостями бара Sigmund Freud. «В Телеграме с оперативной доставкой новостей проще, ведь здесь нет алгоритмической ленты, как в Facebook и Instagram. Алина, админ @linagorda, предложила постоянным гостям подписаться, и из пандемии «Говорит Зигмунд» вышел с полутора сотнями подписчиков», - рассказывают создательницы канала.