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«Простые девчонки из соседнего двора»: создательницы раскрыли секрет успеха эстонского Телеграм-канала «Говорит Зигмунд»

Влада Лаевалинд
, репортер
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Света, Лиза и Алина, создательницы телеграм-канала «Говорит Зигмунд».
Света, Лиза и Алина, создательницы телеграм-канала «Говорит Зигмунд». Фото: «Говорит Зигмунд»

Уже несколько лет в различных социальных сетях появляются аккаунты и каналы, рассказывающие о жизни в разных уголках мира, в том числе и в Эстонии. Но как раскрутить такой аккаунт? Мы пообщались с создательницами популярного Телеграм-канала «Говорит Зигмунд» о том, как им удалось добиться успеха.

Создательницы канала «Говорит Зигмунд», аудитория которого насчитывает почти восемь тысяч подписчиков, рассказывают, что он появился во время пандемии как канал быстрой связи с гостями бара Sigmund Freud. «В Телеграме с оперативной доставкой новостей проще, ведь здесь нет алгоритмической ленты, как в Facebook и Instagram. Алина, админ @linagorda, предложила постоянным гостям подписаться, и из пандемии «Говорит Зигмунд» вышел с полутора сотнями подписчиков», - рассказывают создательницы канала.

Когда к Алине присоединились Лиза и Света, они решили развивать канал не как соцсеть бара, а как микромедиа о Таллинне. «Втроем мы стали выдавать больше полезных новостей и подборок, и подписчики стали постепенно прирастать - на репостах и сарафанном радио», - говорит Лиза.

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