Интересный факт: продукты, которые нельзя держать в холодильнике

Имбирь

В имбире содержится много воды, поэтому он не устойчив к низким температурам. Если вы положите его в холодильник, влага быстро проникнет в имбирь, вызывая его размягчение и развитие большого количества бактерий. Даже если отрезать заплесневевшую часть, внутри все равно может быть плесень. На самом деле, потребленный имбирь может содержать удивительное количество плесени, что может быстро привести к печеночной и почечной недостаточности.

Чеснок

Целый чеснок и неочищенные зубчики лучше хранить в прохладном сухом месте, частично потому, что температура ниже 4°C ускоряет рост зеленого побега из чеснока. Если такой чеснок лежит рядом с яйцами, они впитают запах его проращивания и быстро испортятся. Охлаждение также приводит к тому, что он становится резиновым. Чеснок подвержен образованию плесени, если находится в прохладном месте, которая впоследствии может привести к раку.

Лук

Лук - растение, которое плохо переносит низкие температуры. Низкие температуры способствуют развитию плесени. Поместив его в холодильник, крахмал быстро превратится в сахар. Храните все виды лука в сухом, хорошо проветриваемом помещении на кухне. Влага в холодильнике может привести к тому, что лук станет мягким и заплесневеет. Хотя вы можете охлаждать нарезанный лук в герметичном контейнере в течение двух-трех дней, храните целый лук в прохладном и сухом месте (но не в полиэтиленовом пакете), как можно дальше от картофеля, это может ускорить его порчу.

Обратите внимание, что, покупая эти продукты в магазине, они не хранятся в холодильнике, а прекрасно лежат на полках, при комнатных температурах.