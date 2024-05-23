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«Это машина для зарабатывания денег!» Торговый автомат в эстонской больнице вызывает недоумение

Кетлин Крузе
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Фото: Kuvatõmmis Facebookist

Человек, купивший напиток в торговом автомате в больнице Ляэнемаа, был сильно удивлен, обнаружив, что с его счета списали почти на евро больше, чем должны были. Представитель компании, управляющей кофейными и торговыми автоматами, объясняет, что при каждой покупке резервируется стоимость самого дорогого товара. По завершении транзакции остаток возвращается обратно.

«Все посетители больницы Ляэнемаа могут «познакомиться» там с отличными торговыми автоматами», - иронизирует житель Ляэнемаа. «Например, оплачивая картой red bull, стоимостью 2,60 евро, с вас спишут 3,40 евро, и что самое замечательное, напиток вы не получите!» - жалуется он.

По комментариям к данному посту становится ясно, что это далеко не первый подобный случай.

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