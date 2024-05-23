Человек, купивший напиток в торговом автомате в больнице Ляэнемаа, был сильно удивлен, обнаружив, что с его счета списали почти на евро больше, чем должны были. Представитель компании, управляющей кофейными и торговыми автоматами, объясняет, что при каждой покупке резервируется стоимость самого дорогого товара. По завершении транзакции остаток возвращается обратно.
Для подписчиков
«Это машина для зарабатывания денег!» Торговый автомат в эстонской больнице вызывает недоумение
«Все посетители больницы Ляэнемаа могут «познакомиться» там с отличными торговыми автоматами», - иронизирует житель Ляэнемаа. «Например, оплачивая картой red bull, стоимостью 2,60 евро, с вас спишут 3,40 евро, и что самое замечательное, напиток вы не получите!» - жалуется он.