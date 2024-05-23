«Это машина для зарабатывания денег!» Торговый автомат в эстонской больнице вызывает недоумение

Человек, купивший напиток в торговом автомате в больнице Ляэнемаа, был сильно удивлен, обнаружив, что с его счета списали почти на евро больше, чем должны были. Представитель компании, управляющей кофейными и торговыми автоматами, объясняет, что при каждой покупке резервируется стоимость самого дорогого товара. По завершении транзакции остаток возвращается обратно.