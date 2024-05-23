ФОТО На прогулке с собакой жительницу Таллинна поджидала двойная опасность: «Таких больших еще не видела!»

«Пожалуйста, будьте осторожнее!» - говорит Софья, которая сегодня утром на прогулке с собакой наткнулась на двух гадюк.

Женщина успела запечатлеть лишь первую встречу. Вторую гадюку, которая оказалась намного больше первой, фотографировать было некогда.

«У меня пес на нее бросился, и я отдернула его, а потом в ужасе наблюдала, как змея спрыгнула в воду, - рассказывает Софья о встрече на озере Рынгасъярв. - В этом году очень много змей в Харку, и они вылезают прямо на прогулочные тропы».

Хозяйка собаки удивляется такой активности змей. «Я иногда встречаю змей на прогулках, но в этом году их прям очень много, таких больших, как сегодня утром, ни разу не видела еще».

Гадюку поменьше Софья успела сфотографировать, а другую - нет. Фото: Фото жительницы Таллинна

Визуально отличить ядовитую особь от неядовитой трудно, поэтому не следует подходить близко к любой змее. Лучше сохранять дистанцию не менее двух метров, не совершать резких движений, не пытаться сделать селфи.

Гадюки - ядовитые змеи, но просто так они не нападают. Эти пресмыкающиеся кусают, только когда чувствуют опасность, и всячески стараются от нее защититься.

Весной яд гадюки наиболее токсичен. Если змея все-таки напала, надо срочно обратиться к врачу. Если змея укусила собаку, принципы оказания первой помощи такие же, как в случае с человеком. При подозрении на укус змеи постарайтесь обездвижить животное - движения помогают яду быстрее распространиться. Если вы находитесь далеко от города, звоните врачу, выполняйте его инструкции и как можно скорее доставьте собаку в ветклинику.

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