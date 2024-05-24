УМНАЯ ИЛИ ГЛУПАЯ? Откровенное признание матери: я вру своему ребенку каждую пятницу

На форуме Reddit одна мама написала, что ее четырехлетний ребенок всем сердцем ненавидит ходить в детский сад. У матери не было другого решения проблемы, кроме как обмануть малыша. Но это была не разовая безобидная уловка, а то, что рано или поздно вылезет наружу. Она боится даже представить, как отреагирует ребенок, когда ложь вылезет наружу.

А именно, мать пообещала ребенку, что если малыш будет хорошо ходить в детский сад в течение нескольких дней, то она оставит его на некоторое время дома в качестве вознаграждения. «И теперь каждую пятницу я говорю ему, что он может остаться дома на два дня, потому что он так хорошо себя вел. Да, мой ребенок не знает, что суббота и воскресенье - выходные дни, но он верит, что они свободны для него за хорошее поведение».