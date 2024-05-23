СКОРЕЕ ВЫБИРАЙТЕ! Самые яркие события июня по всей Эстонии

Вот-вот наступит долгожданный июнь, и уже первые выходные лета будут незабываемыми. Во многих местах Эстонии пройдут грандиозные мероприятия и концерты, которые придутся по вкусу всем! Узнайте, куда пойти и чем заняться!

Перевод: Влада Лаевалинд

В первые выходные июня во дворе епископского замка Хаапсалу вновь пройдет Фестиваль итальянской музыки. Ricchi e Poveri, Риккардо Фольи, Пьеро Маццоккетти и Canzoniere Grecanico Salentino наполнят двор замка любимой итальянской музыкой.

В эти же выходные в Киллинги-Нымме состоится Suve avalöök 2024, где выступят Terminaator, Shanon, Clicherik & Mäx, Hellad Velled и Карл Мадис.

7-9 июня

Дни Старого города Таллинна, крупнейший фестиваль, посвященный культурному наследию Старого города, начнется во вторые выходные июня. В течение трех дней для жителей и гостей города будет организовано множество бесплатных музыкальных, театральных, художественных и спортивных мероприятий.

В этом году на открытии выступят представители Эстонии на Евровидении-2024 Рамо Тедер и Марко Вейссон из группы Puuluup. Ознакомьтесь с программой на странице мероприятия.

Дни Старого города. Фото: Madis Veltman

В пярнуском парке Vallikäär 7-8 июня пройдет Grillfest - это многогранный фестиваль еды, который открыт для людей, любящих наслаждаться интересной и вкусной едой и хорошей культурной программой на фоне красивой природы и в хорошей компании.

Púr Múdd и Грете Пайя. Фото: Konstantin Sednev

Миссия фестиваля - познакомить мир с современной эстонской культурой питания, качественными и интересными продуктами и услугами. Смотри подробнее на странице фестиваля.