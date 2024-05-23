Чт, 23.05.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

СКОРЕЕ ВЫБИРАЙТЕ! Самые яркие события июня по всей Эстонии

Первый день фестиваля Viljandi Folk, 28.07.2022. Фото: Kermo Benrot
Limon.ee
Copy

Вот-вот наступит долгожданный июнь, и уже первые выходные лета будут незабываемыми. Во многих местах Эстонии пройдут грандиозные мероприятия и концерты, которые придутся по вкусу всем! Узнайте, куда пойти и чем заняться!

Перевод: Влада Лаевалинд

В первые выходные июня во дворе епископского замка Хаапсалу вновь пройдет Фестиваль итальянской музыки. Ricchi e Poveri, Риккардо Фольи, Пьеро Маццоккетти и Canzoniere Grecanico Salentino наполнят двор замка любимой итальянской музыкой.

В эти же выходные в Киллинги-Нымме состоится Suve avalöök 2024, где выступят Terminaator, Shanon, Clicherik & Mäx, Hellad Velled и Карл Мадис.  

7-9 июня

Дни Старого города Таллинна, крупнейший фестиваль, посвященный культурному наследию Старого города, начнется во вторые выходные июня. В течение трех дней для жителей и гостей города будет организовано множество бесплатных музыкальных, театральных, художественных и спортивных мероприятий.

В этом году на открытии выступят представители Эстонии на Евровидении-2024 Рамо Тедер и Марко Вейссон из группы Puuluup. Ознакомьтесь с программой на странице мероприятия.

Дни Старого города.
Дни Старого города. Фото: Madis Veltman

В пярнуском парке Vallikäär 7-8 июня пройдет Grillfest - это многогранный фестиваль еды, который открыт для людей, любящих наслаждаться интересной и вкусной едой и хорошей культурной программой на фоне красивой природы и в хорошей компании.

Púr Múdd и Грете Пайя.
Púr Múdd и Грете Пайя. Фото: Konstantin Sednev

Миссия фестиваля - познакомить мир с современной эстонской культурой питания, качественными и интересными продуктами и услугами. Смотри подробнее на странице фестиваля.

Вечером 7 июня в Раквере состоится Suve Suur Avapidu 2024, на которой выступят 2 Quick Start, Terminaator, Грете Пайя, Иво Линна и многие другие. Но уже вечером 8 июня вы сможете увидеть всех этих исполнителей в Вильянди.

Также в Кадрина вечером 7 июня открытие этому лету дадут Shanon, Arop, Elysa, Bad Art и многие другие.

8 июня в Пыльва на Певческом поле Инцикурму состоится праздник Lõuna-Eesti Suve Avapidu 2024. Более подробную информацию смотрите здесь.  

Вечером 8 июня Smilers и Ines выступят в монастыре Пирита, что обещает стать одним из самых захватывающих концертов этого лета. Помимо впечатляющего списка выступающих, руины будут наполнены восхитительным светом, атмосферой и, конечно же, прекрасной публикой. Узнать подробности можно здесь.

Эда-Инес Этти. 
Эда-Инес Этти. Фото: Sille Annuk

7 и 8 июня в Вильянди пройдет ежегодная Ганзейская ярмарка, посвященная золотому веку Вильянди. На два дня в июне улицы Старого города Вильянди наполнятся суетой и шумом ярмарки, и город станет центром великого средневекового купеческого сообщества.

Для гостей из разных стран Вильянди предложит роскошную культурную программу и широкий выбор товаров на Ганзейской ярмарке. Также будет организована ночь кафе.

По традиции Ганзейских дней в Вильянди лето начинается большим ночным концертом. В этом году хедлайнером ночного концерта Ганзейских дней станет зажигательная группа MEELIK!

12-16 июня

Вечером 12 июня на пляже Кунда состоится летний вечерний концерт на террасе с участием Стефана! Всех желающих просят взять с собой стул или покрывало для пикника.

Фестиваль Mulliga & Mullita снова возвращается, 15 июня во дворе замка Маарьямяэ, он будет еще крупнее и грандиознее, чем прежде, и станет одним из крупнейших фестивалей в Балтии с одним из самых широких ассортиментов.

О музыкальной состовляющей позаботятся лучшие артисты Эстонии. Любимая группа 2 Quick Start, яркий и талантливый Карл-Эрик Таукар с группой. С эксклюзивным шоу, подготовленным специально для этого мероприятия, на сцену выйдет представитель Эстонии на Евровидении-2015 Стиг Ряста. Tomasso Primavera привнесет на сцену мягкую итальянскую эстетику.

Карл-Эрик Таукар (на фото), Биргит и группа The Swingers поют о Рождестве в концертном зале Пярну.
Карл-Эрик Таукар (на фото), Биргит и группа The Swingers поют о Рождестве в концертном зале Пярну. Фото: Dmitri Kotjuh

14 июня Inna, одна из самых известных в мире звезд танцевальной музыки, выступит в Таллинне в сопровождении живой группы. Певица румынского происхождения, которая вот уже 16 лет занимает верхние строчки чартов поп-музыки, выйдет на сцену Club Hollywood исключительно в рамках тура, посвященного презентации нового альбома.

Вечером 15 июня состоится большой концерт Keila suve avalöök 2024 & uuenenud lauluväljaku pidu с участием Terminaator, Shanon, Elysa и многих других.  

28-30 июня

Завершит июнь месяц фестиваль Retrobest в Отепя, в котором примут участие Bad Boys, DJ Quicksilver, Dario G, Gipsy Kings и многие другие.

Вечером 29 июня на вилле Ammende в Пярну выступят участники Евровидения этого года 5MIINUST и Puuluup, а также Элина Борн и оркестр ÜENSO.

5MIINUST и Puuluup в пресс-центре Евровидения.
5MIINUST и Puuluup в пресс-центре Евровидения. Фото: Konstantin Sednev
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх