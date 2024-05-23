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ФОТО В утреннем костюме и шляпе-цилиндре: принц Уильям посетил садовую вечеринку

Limon.ee
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Принц Уильям
Принц Уильям Фото: POOL

В садах Букингемского дворца самый разгар вечеринок, которые с удовольствием посещают члены королевской семьи.

Вчера на Garden Party побывал принц Уэльский Уильям со своими двоюродными сестрами - Зарой Тиндалл и принцессами Йоркскими Беатрис и Евгенией.

Принц Уильям посетил садовую вечеринку.
Принц Уильям посетил садовую вечеринку. Фото: GEORGE ROGERS-POOL/SIPA

Уильям был одет в утренний костюм и цилиндр, был с пестрым галстуком и с цветком в нагрудном кармане пиджака, а в руках держал зонт, так как погода выдалась дождливой. Принц был один, его жена Кейт все еще проходит лечение от рака, а детей на такие мероприятие не берут.

Уильям был одет в утренний костюм и цилиндр.
Уильям был одет в утренний костюм и цилиндр. Фото: POOL

На вечеринке в саду также присутствовали герцог Глостерский, двоюродный брат королевы Елизаветы II, и его жена, герцогиня Глостерская. Среди гостей было много представителей разных фондов и организаций, которыми опекаются Кейт и Уильям Уэльские.

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