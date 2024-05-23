ФОТО Новый портрет принцессы Уэльской пугает зрителей

На картине Кейт изображена в белом платье Jenny Packham и тиаре с рубинами - в том же образе, в котором она появилась на банкете в Букингемском дворце в ноябре 2023 года.

Журнал решил выпустить новый номер с портретом Кейт на обложке, чтобы поддержать ее, поскольку сейчас принцесса борется с раком. Однако поклонники британской королевской семьи жест не оценили и посчитали, что такой портрет Кейт выглядит как издевательство: «Когда она стала азиаткой?», «Мне показалось, что это императрица Японии», «Ужасный портрет!», «Совершенно не похоже на Кейт», «Это что, нарисовал ребенок?» - цитирует Daily Mail комментарии людей в соцсетях.

Tatler's July 2024 cover completes a royal tryptic of historic magnitude with a new portrait of the Princess of Wales by British-Zambian artist Hannah Uzor.



The July 2024 issue is on sale 30 May. Click here for more: https://t.co/i1v03dlnlY pic.twitter.com/NOaSx1t1XH — Tatler (@Tatlermagazine) May 22, 2024

Ханна Узор британская художница африканского происхождения, а сам портрет завершает серию обложек Tatler, посвященных королевской семье: в 2022 году на обложке журнала появился портрет королевы Елизаветы II, а в 2023-м - короля Карла III.