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ФОТО Новый портрет принцессы Уэльской пугает зрителей

Limon.ee
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Кейт Миддлтон.
Кейт Миддлтон. Фото: POOL

В соцсетях обсуждают новую обложку журнала Tatler с портретом Кейт Миддлтон: по мнению многих, на картине авторства Ханны Узор принцесса Уэльская совсем не похожа на себя.

На картине Кейт изображена в белом платье Jenny Packham и тиаре с рубинами - в том же образе, в котором она появилась на банкете в Букингемском дворце в ноябре 2023 года.

Журнал решил выпустить новый номер с портретом Кейт на обложке, чтобы поддержать ее, поскольку сейчас принцесса борется с раком. Однако поклонники британской королевской семьи жест не оценили и посчитали, что такой портрет Кейт выглядит как издевательство: «Когда она стала азиаткой?», «Мне показалось, что это императрица Японии», «Ужасный портрет!», «Совершенно не похоже на Кейт», «Это что, нарисовал ребенок?» - цитирует Daily Mail комментарии людей в соцсетях.

Ханна Узор  британская художница африканского происхождения, а сам портрет завершает серию обложек Tatler, посвященных королевской семье: в 2022 году на обложке журнала появился портрет королевы Елизаветы II, а в 2023-м - короля Карла III.

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